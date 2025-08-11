Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:13

Polícia

Mais de 2 toneladas de drogas são incineradas em Bodoquena

A ação ocorreu na última sexta-feira (8) e destruiu maconha, cocaína e outras substâncias proibidas

Da redação

Publicado em 11/08/2025 às 09:31

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bodoquena e com apoio da Delegacia de Miranda, realizou a incineração de mais de 2 toneladas de drogas apreendidas em operações contra o tráfico na região. A ação ocorreu na última sexta-feira (8) e destruiu maconha, cocaína e outras substâncias proibidas.

A Delegacia de Bodoquena mantém canal para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99235-6544, reforçando a continuidade das ações de combate ao tráfico.

