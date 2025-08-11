Mais de 2 toneladas de drogas são incineradas em Bodoquena

A ação ocorreu na última sexta-feira (8) e destruiu maconha, cocaína e outras substâncias proibidas
Divulgação/ Polícia Civil
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bodoquena e com apoio da Delegacia de Miranda, realizou a incineração de mais de 2 toneladas de drogas apreendidas em operações contra o tráfico na região. A ação ocorreu na última sexta-feira (8) e destruiu maconha, cocaína e outras substâncias proibidas.
A Delegacia de Bodoquena mantém canal para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99235-6544, reforçando a continuidade das ações de combate ao tráfico.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Campo Grande
O carro parou com as rodas para cima e as vítimas foram socorridas por populares
Campeonato Brasileiro
O jogo foi em Porto Alegre no domingo
Inmet
Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS