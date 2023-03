Mais de 20 mulheres denunciam homem que estuprou e mutilou jovem em MS

Acusado continua foragido / Divulgação

Ao menos 22 mulheres alegaram terem sido vítimas do agente de produção, de 32 anos, acusado de ter estuprado e mutilado uma universitária de 21 anos em Três Lagoas. Com a repercussão do caso, a advogada Rozana de Oliveira Gomes, que acompanha o caso da jovem, afirma que houveram mais relatos de abusos do maníaco sexual, que está foragido.

O caso ganhou repercussão pela tamanha violência contra a jovem de 21 anos, que precisou passar por várias cirurgias, inclusive uma de reconstrução da parte íntima. Conforme o Topmidianews, ela chegou a ser entubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora e precisou de bolsas de sangue.

Segundo o JPnews, a Polícia Civil apura a existência de novas vítimas, que passaram a se pronunciar nas redes sociais logo após a divulgação do caso.

A advogada pontua que, dessas 22 mulheres que alegaram terem sido vítimas do agente de produção, somente uma delas registrou oficialmente queixa na polícia.

Rozana diz ainda que os relatos são semelhantes aos da universitária e que a maioria delas teria sido abordada pelo suspeito em aplicativos de relacionamento. As idades variam entre 15 e 30 anos.

A polícia passa, a partir de agora, a realizar diligências em busca das demais vítimas para apurar se de fato houve ou não violência sexual. O caso corre em segredo de Justiça e o inquérito deve ser encerrado nesta semana. A estudante está sob proteção.

A Justiça expediu mandado de prisão contra o agente de produção, que permanece foragido. O nome dele não foi omitido, como ocorre em algumas investigações, pois ele mesmo resolver se pronunciar em uma rádio do interior.

O caso

Universitária de 21 anos foi estuprada pelo homem que conheceu em um aplicativo de relacionamentos e ficou com ferimentos graves, precisando ser internada na UTI. O abuso teria ocorrido na casa do suspeito, em Três Lagoas - distante 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Rádio Caçula, a vítima teria conhecido o autor do crime, um agente de produção de 32 anos, em um aplicativo de relacionamentos e marcou um encontro numa segunda-feira, dia 13 de fevereiro.

A jovem avisou a mãe que iria sair e seguiu para o encontro. Na residência, o homem forçou a relação sexual. Mesmo com a jovem chorando e pedindo para parar, o suspeito cometeu o estupro e ainda mordeu a jovem nos seios e região íntima, causando lesões graves. A vítima é deficiente física e o agressor também retirou a prótese que ela usava na perna.

Assim que saiu da residência, a vítima foi atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com muito sangramento, sendo necessária transferência para o Hospital Auxiliadora para passar aos procedimentos médicos. Ela teve de passar por cirurgia de reconstrução na região íntima e chegou a ser entubada, ficando internada por vários dias.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O acusado tentou descredibilizar a vítima usando uma rádio local para dar entrevista, mesmo estando foragido. Ele teria dito que a relação fora consentida e apresentou prints recortados para a emissora que deu voz a ele, enquanto a vítima estava internada no hospital.

Na ocasião, a rádio também deixou o espaço aberto para a vítima, porém foi bastante criticada pela população.