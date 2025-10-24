Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio

Operação nesta sexta-feira / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (24), a Energisa, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação para retirada de ligações clandestinas de energia elétrica no bairro Tarumã, em Anastácio.

Mais de quarenta famílias foram identificadas com ligação irregular, conectando a fiação de forma imprópria diretamente à rede elétrica, inclusive com cabos enterrados em vias de passagem de pedestres.

A prática representa alto risco de acidentes, incluindo descargas elétricas, incêndios e até acidentes fatais, além de ser crime previsto no Código Penal, com multa e reclusão de até cinco anos.

Segundo a distribuidora, essas ligações comprometem o sistema elétrico, causando sobrecarga, oscilação e falta de energia para os clientes regulares da região.

A Energisa reforça que atua constantemente para garantir um fornecimento seguro e regular à população, preservando a segurança e o bem-estar de todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!