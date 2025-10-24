Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:23

Polícia

Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio

Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 16:58

Atualizado em 24/10/2025 às 17:15

Operação nesta sexta-feira / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (24), a Energisa, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação para retirada de ligações clandestinas de energia elétrica no bairro Tarumã, em Anastácio.

Mais de quarenta famílias foram identificadas com ligação irregular, conectando a fiação de forma imprópria diretamente à rede elétrica, inclusive com cabos enterrados em vias de passagem de pedestres.

A prática representa alto risco de acidentes, incluindo descargas elétricas, incêndios e até acidentes fatais, além de ser crime previsto no Código Penal, com multa e reclusão de até cinco anos.

Segundo a distribuidora, essas ligações comprometem o sistema elétrico, causando sobrecarga, oscilação e falta de energia para os clientes regulares da região.

A Energisa reforça que atua constantemente para garantir um fornecimento seguro e regular à população, preservando a segurança e o bem-estar de todos.

