Mais de uma tonelada de maconha é apreendida após perseguição na BR-060

Motorista capotou picape na rodovia
Carro capotou no trajeto / PRF
Uma carga de 1.080 quilos de maconha foi apreendida na manhã desta segunda-feira (25), durante uma perseguição na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.
A apreensão ocorreu após o condutor de uma Chevrolet Montana ser flagrado realizando uma ultrapassagem em local proibido. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.
Durante o acompanhamento tático, o homem acabou perdendo o controle da direção e colidiu com uma estrutura de concreto. Apesar do impacto, ele sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido no local.
Dentro da picape, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha. Também foi constatado que o veículo estava com placas adulteradas, o que indica tentativa de burlar a fiscalização.
O condutor foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, deverá responder criminalmente. A droga foi entregue à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em Campo Grande.
