Mais de uma tonelada de maconha é apreendida após perseguição na BR-060

Carro capotou no trajeto / PRF

A apreensão ocorreu após o condutor de uma Chevrolet Montana ser flagrado realizando uma ultrapassagem em local proibido. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.

Uma carga de 1.080 quilos de maconha foi apreendida na manhã desta segunda-feira (25), durante uma perseguição na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.

Durante o acompanhamento tático, o homem acabou perdendo o controle da direção e colidiu com uma estrutura de concreto. Apesar do impacto, ele sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido no local.

Dentro da picape, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha. Também foi constatado que o veículo estava com placas adulteradas, o que indica tentativa de burlar a fiscalização.

O condutor foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, deverá responder criminalmente. A droga foi entregue à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!