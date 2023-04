Mantida em cárcere, jovem com bebê no colo é agredida em Ponta Porã

Marido agrediu a esposa / Divulgação

Uma mulher de 29 anos foi mantida em cárcere privado e agredida com o filho no colo pelo marido. O caso ocorreu em Ponta Porã e a vítima foi resgatada nessa quinta-feira, dia 13.

A vítima que deseja o divórcio sofreu agressões do marido de 22 anos. Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima tenta a separação. O portão da residência em que ela estava, tinha um cadeado impossibilitando a entrada de pessoas e a saída da mulher.

Quando a Polícia Militar esteve no local, conversou com a mulher, onde relatou que o marido torceu seus dois braços após o pedido de divórcio. O marido ainda tentou retirar o bebê do seu colo, mas ela conseguiu evitar que isso acontecesse.

Ao tentar pedir socorro após receber uma ameaça de morte, teve a boca tampada. A vítima pediu ajuda através da cunhada, por meio de uma mensagem, que acionou os policiais.

O marido deixou ela trancada e saiu para trabalhar. No local, ele recebeu voz de prisão e precisou retornar para a casa para abrir o portão e liberar sua companheira. Depois, foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.