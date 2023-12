Marido agride esposa com soco no tórax ao chegar bêbado em casa

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Mais uma violência doméstica cometida em Aquidauana. Uma mulher de 34 anos, foi agredida com um soco no tórax pelo marido que chegou bêbado em casa, na tarde de ontem (6).

De acordo com informações policiais, a agressão aconteceu no bairro Nova Aquidauana e a polícia foi acionada. No local, os policiais descobriram que o homem de 59 anos agrediu a esposa de 34 e ainda a ameaçou caso ela saísse de casa.

Depois da agressão, a mulher buscou abrigo na residência de vizinhos. Ela já teria sido agredida em outras ocasiões, inclusive já deixou a residência com os filhos do casal por diversas vezes.

O agressor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.