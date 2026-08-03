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Investigação

Marido é preso após atropelamento que matou mulher na BR-463

Caso ocorreu após confraternização em Sanga Puitã; circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 12:25

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Mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na BR-463 / Reprodução/Ponta Porã News

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na BR-463, na região do trevo de Sanga Puitã, em Ponta Porã, na noite deste domingo (02). O marido da vítima se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (03) e acabou preso.

De acordo com informações do Ponta Porã News, a vítima, identificada como Wandete Góis da Silva, havia participado de uma confraternização com o companheiro no distrito de Sanga Puitã. Durante o encontro, os dois teriam discutido, momento em que a mulher deixou o local caminhando pela rodovia.

Segundo o depoimento prestado pelo homem à polícia, Wandete teria se lançado na frente do caminhão que ele conduzia. Ele afirmou que não percebeu o atropelamento e, por isso, seguiu viagem sem prestar socorro.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e busca imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer a dinâmica do atropelamento. Até o momento, nenhuma das versões apresentadas foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

O caso segue sob investigação para apurar as responsabilidades e as circunstâncias que resultaram na morte da mulher.

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