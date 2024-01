Marido e sobrinho confessam ter matado mulher em MS

Reprodução Dourados News

Homem de 50 anos, e o seu sobrinho de 33, foram presos após confessarem ter matado Laura Ramirez, de 42 anos, na Aldeia Bororó, em Dourados.

O corpo de Laura foi encontrado, na tarde deste sábado, 6, embaixo de uma árvore com uma blusa enrolada no pescoço e com sinais de violência.

Em depoimento à polícia, a filha da vítima relatou que a mãe estava ingerindo bebida alcoólica com o marido e dois parentes. A vítima tinha sido vista pela última vez por volta das 22h de da última sexta-feira, 5.

Uma equipe de investigação da Polícia Civil esteve no local e foi constatado que alguns pertences da vítima e valores em dinheiro havia sido subtraído.

Segundo o Dourados News, durante os depoimentos e em contato com o médico legista para avaliação do cadáver, foi descoberto que a vítima tinha sofrido asfixia mecânica por estrangulamento e não enforcamento, o que indicava um crime de homicídio.

Diante dos fatos, os investigadores passaram a confrontar as testemunhas, quando o convivente da vítima e o seu sobrinho passaram a apresentar versões contraditórias dos fatos.

Ambos moravam com a vítima e foram confrontados em suas versões, bem como com as imagens do local e fotos da vítima, momento em que acabaram confessando o crime.

Durante a confissão, ambos confirmaram que mataram a vítima para subtrair o dinheiro que estava com ela.

O caso foi registrado como latrocínio, visto que foi roubado um botijão de gás da residência.