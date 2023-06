Marido tranca esposa e casa pega fogo em Coxim

Vítima foi socorrida pelos Bombeiros / PC de Souza/ Edição MS

Homem de 39 anos trancou a esposa de 62 na casa que pegou fogo horas depois. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 5 na Rua das Hortênsias, na Vila Bela, em Coxim.

Segundo o site Edição MS, vizinhos arrombaram a porta e a socorreram a tempo.

A vítima disse que foi trancada na moradia pelo próprio marido a pedido dela. Ela afirma que é alcoólatra e o companheiro precisa prendê-la para não buscar bebida. O esposo disse observou ainda que a mulher fuma bastante, o que pode ter iniciado o fogo.

O marido da idosa disse que é ele é o único a cozinhar e dúvida que o incêndio tenha surgido de alguma panela no fogo.

Os Bombeiros foram acionados e fizeram o combate às chamas. A Polícia Civil deve enviar peritos para descobrir a causa do incêndio. Quase tudo dentro do imóvel foi queimado.

O Corpo de Bombeiros acionou a polícia, que deve enviar peritos ao local para descobrir a causa do incêndio. Todos os pertences do casal foram queimados e a pequena casa ficou bastante danificada, com a estrutura comprometida.