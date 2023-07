Martelo, capacete e cacos de vidro são encontrados na casa de casal suspeito de furtos em loja

Itens aprendidos / Divulgação / PC

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na noite de quinta-feira, dia 6, um casal suspeito de furto de dez aparelhos iPhone. A prisão ocorreu depois que os policiais encontraram os equipamentos utilizados no crime.

A operação foi realizada com base em dois mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de vários instrumentos usados para a prática dos delitos. Entre os itens, destacam-se uma motocicleta, um martelo.

No interior da mochila foram encontrados cacos de vidro provenientes do arrombamento de estabelecimentos comerciais. Além disso, foram coletados peças de roupas que teriam sido utilizadas pelos suspeitos durante a ação criminosa.



Um dos telefones celulares subtraídos já foi recuperado. Os suspeitos venderam o aparelho em um estabelecimento comercial na cidade na capital do estado.