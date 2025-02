Matéria veda instalação de câmeras nos uniformes dos policiais civis e militares em MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 34/2025, de autoria do deputado João Henrique (PL), que proíbe a exigência de instalação de câmeras nos uniformes dos policiais civis e militares no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Sendo aprovado o projeto, a vedação acontecerá independentemente de qualquer regulamentação em âmbito federal ou estadual. Desta forma, fica determinado que o Poder Executivo, ao alocar os recursos disponíveis, deverá direcioná-los para investimentos estratégicos e prioritários na segurança pública, aumentado a eficácia e eficiência do sistema de segurança estadual.

Entre as melhorias, fortalecimento das ações de Prevenção, Repressão e Investigação Criminal, com foco na implementação de estratégias de policiamento comunitário e o uso de novas tecnologias para coleta, análise e monitoramento de dados; abertura de concursos públicos para o reforço no efetivo policial e valorização e restruturação dos salários e benefícios dos servidores públicos da área de segurança pública.

João Henrique explica o objetivo de sua proposta. “Garante a autonomia orçamentária e a responsabilidade fiscal do Estado, impedindo a imposição de gastos excessivos e permanentes com a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais civis e militares. A implementação de bodycams, além de gerar um impacto financeiro expressivo, comprometeria investimentos prioritários na segurança pública, em tempos em que o Estado enfrenta sérias dificuldades em garantir a infraestrutura básica necessária para a segurança pública", justificou o parlamentar.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul