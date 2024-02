MEC promove formação continuada para diretores escolares

Formação terá duração aproximada de quatro meses / Divulgação

O curso Aperfeiçoamento em Mentoria para Diretores Escolares, promovido pelo MEC (Ministério da Educação), começou nesta segunda-feira, 26, e encerra em 30 de junho de 2024. Os cursistas aprovados receberão um certificado de 210 horas, emitido pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Participaram da abertura 210 diretores e técnicos escolares.

Estão programadas 12 salas de aprendizagens. Elas serão realizadas como oficinas de práticas , com encontros síncronos (um por semana), aulas expositivas e propostas de atividades formativas em pequenos grupos.

Durante todo o curso, cada turma terá , além de um encontro síncrono semana l com duração de três horas, uma atividade assíncrona em cada sala de aprendizagem. Ademais, todo grupo de cursistas receberá, de forma virtual, um acompanhamento específico de um ATT (Apoio Teórico Técnico).

Na abertura da formação, a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt , apontou que “Todas as gestoras e gestores escolares são peças-chave para que as políticas nacionais de educação que estamos desenvolvendo sejam bem-sucedidas. Esses profissionais são pontes com a comunidade ao redor da escola e com as secretarias de educação, além de acolherem o corpo de servidores, profissionais da educação e estudantes” .

A proposta do curso é compartilha r, de forma sistematizada, saberes e práticas que levem à resolução das demandas emergentes na s escola s . Nesse sentido, também serão fornecidos benefícios pessoais e profissionais ao s diretor es , incentivando-os a aprimorar suas habilidades pedagógicas, administrativas, financeiras, relacionais e comunicativas. Assim, a formação consiste em um processo colaborativo e reflexivo que estimula a gestão democrática e participativa entre todos os envolvidos com a escola .

“A formação continuada de diretores e técnicos das secretarias de educação de todo o Brasil é fundamental num mundo em constante mudança, o que exige uma gestão escolar capaz de articular o projeto pedagógico com foco na aprendizagem e inclusão. Os diretores escolares são grandes mobilizadores de um coletivo de profissionais da educação para os desafios da educação de nosso tempo”, destacou Lourival José Martins Filho, diretor de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação da SEB (Secretaria de Educação Básica).

Os gestores, a o serem formados para mentorias e para a execução de suas múltiplas funções , com foco em situações práticas do cotidiano escola r , poderão realizar a boa comunicação entre seus pares , compartilhar experiências e conhecimentos do dia a dia, bem como avaliar todo esse processo.

A proposta é também refletir sobre a melhoria do ensino e da aprendizagem dos estudantes da educação básica, principalmente acerca d o Projeto Político - Pedagógico e d a continuidade de ações estratégicas para a gestão escolar . Serão cria dos, ainda, espaços institucionalizados que fomentem a troca de experiências e conhecimentos entre diretores escolares.