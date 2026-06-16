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Violência

Mecânico deixa companheira desmaiada após agressões e tenta subornar polícia ao ser preso em MS

Caso registrado na noite desta segunda-feira; discussão foi motivada por ciúmes

Anibal Placêncio

Publicado em 16/06/2026 às 08:53

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Vítima desmaiada no local após agressões / Portal Água Clara MS

Um mecânico, de 36 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (15), em Água Clara, após agredir brutalmente a companheira, de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a desmaiar duas vezes durante as agressões e precisou ser encaminhada ao hospital.

O caso aconteceu por volta das 23h30, no bairro Jardim das Palmeiras. A PM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a mulher desacordada no chão, enquanto recebia atendimento de uma equipe de ambulância do Hospital Municipal.

Conforme relatos de testemunhas, o casal havia discutido em uma conveniência por motivos relacionados a ciúmes. Durante a briga, o homem passou a agredir a companheira com diversos socos no rosto e no abdômen. As agressões só foram interrompidas após a intervenção de moradores que presenciaram a cena.

A vítima foi socorrida com hematomas pelo corpo e sangramento genital. Ela permanece internada sob cuidados médicos.

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito negou as agressões e afirmou que a mulher teria caído sozinha por estar embriagada. No entanto, durante o encaminhamento para a viatura, ele ofereceu R$ 1 mil aos militares para ser liberado.

Já na Delegacia de Polícia Civil, o mecânico voltou a tentar evitar a prisão e aumentou a oferta para R$ 5 mil. A tentativa de suborno foi recusada imediatamente pelos agentes. O homem, além das agressões, acabou autuado em flagrante pelo crime de corrupção ativa.

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