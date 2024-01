Médico é encontrado morto em residência de Campo Grande

Reprodução

O médico Jorge Hirosi Maegawa, de 82 anos, foi encontrado morto em piscina de residência situada no Bairro Jardim dos Estados, na noite de sexta-feira (26), em Campo Grande.

De acordo com informações do Campo Grande News, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para um caso de afogamento.

No local, foi apurado que a vítima havia sido encontrada por familiares, já sem sinais vitais.

Os paramédicos fizeram diversas tentativas de reanimação por cerca de meia hora, mas Jorge havia ingerido uma quantidade significativa de água.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Científica estiveram na residência para a retirada do corpo.

O caso é apurado como morte a esclarecer. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao afogamento.