Médico é esfaqueado dentro de consultório e morre em Douradina

Unidade de saúde ficou com sangue na recepção / Campo Grande News

Um médico identificado como Edvandro Gil Braz, morreu após ser esfaqueado dentro do consultório, na manhã desta segunda-feira (18), no posto de saúde do município de Douradina.

O autor foi preso e levado para a delegacia da cidade. Inicialmente, a suspeita é de que o crime tivesse sido praticado por um paciente, mas a polícia investiga possível ato de vingança por motivos ainda desconhecidos, conforme o Campo Grande News.

O médico foi socorrido pela ambulância da cidade, entregue à equipe de resgate da concessionária CCR MSVia, na BR-163, e encaminhado para o Hospital do Coração, em Dourados, distante 30 km do local do crime.

Edvandro sofreu paradas cardiorrespiratórias durante o percurso e, quando chegou ao hospital, já estava morto. O óbito foi confirmado às 10h.

Profissionais que participaram do socorro afirmam que pelo menos oito golpes de faca atingiram o médico. Ele foi encontrado caído no consultório. Poças de sangue ficaram na recepção da unidade de saúde.

O autor do crime foi preso em ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil e levado para a delegacia da cidade.