Médico vai em golpe de falso PIX e perde R$2,4 mil em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um médico de 71 anos de Aquidauana procurou a delegacia após cair no golpe do falso PIX. O golpista se passou por filho com WhatsApp clonado.

Confirme o boletim de ocorrência, o golpista utilizou o contato do filho da vítima dizendo que o aplicativo do banco deu problema e precisava pagar R$2.479,55, passando uma chave de PIX.

Pouco depois, o golpista pediu mais dinheiro e a vítima desconfiou, entrou em contato com a nota e foi informado sobre o WhatsApp clonado.

O banco orientou o morador em registrar boletim para ter o valor ressarcido.