Membro de faccão e acusado de homicídio no Paraná é preso em MS

Acusado tem dois mandados de prisão / Divulgação

A Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários) concluiu nesta segunda-feira, 17, o inquérito policial aberto para apurar a identidade de um homem que foi preso pela Polícia Militar no dia 23 de maio, por uso de documento falso. Na data da prisão, o homem de 37 anos, disse que era morador de São Paulo, no entanto, a investigação da Polícia Civil, revelou que ele possui dois mandados de prisão preventiva, um por homicídio no Paraná.

Segundo apurado, o acusado foi preso em Campo Grande. Durante o processo investigativo, a polícia verificou que ele é integrante de facção criminosa e estava foragido há 11 anos, em decorrência de crimes graves cometidos por ele e estava com dois mandados de prisão em aberto por homicídios que ele teria praticado no Estado do Paraná.

O autor teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e para a constatação de sua real identidade, a DEDFAZ contou com fundamental auxílio da perícia papiloscópica local e também com a Polícia Civil do Paraná e Polícia Federa