Menina de 11 anos é abusada ao assistir filme na casa da amiga

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Uma menina de 11 anos foi abusada pelo pai da amiga ao ir assistir filme na casa da família. O caso ocorreu no último sábado (15), no Jardim Novo Horizonte em Dourados.

Conforme o TopMídiaNews, o suspeito é vizinho da família,. E o fato ocorreu enquanto a vítima assistia filme com ele a irmã, e as duas filhas do suspeito na residência dele.

Conforme o boletim de ocorrência, a menina estava na casa do vizinho na companhia da irmã de 9 anos e das duas filhas do suspeito de 8 e 15 anos. Segundo a mãe as filhas sempre se unem com as filhas e filho do suspeito para brincar.

Na data do crime, o filho do suspeito, de 13 anos não estava na casa e as meninas estavam assistindo filme com o homem quando as outras três meninas foram dormir.

Enquanto ela assistia, o suspeito começou a passar a mão no braço e na coxa esquerda dela e questionou se ela tinha namorado ou já tinha beijado alguém.

Assustada ela correu para o quarto onde estavam as meninas e contou para filha mais velha do suspeito. A menina tentou contato com a mãe da vítima, mas ela só respondeu no dia seguinte pois havia desligado a internet do celular.

Em depoimento a mãe informou que é vizinha do homem há 15 anos e que as filhas sempre tiveram amizade com as filhas dele e já teria dormido duas outras vezes no imóvel sem a presença dele.

O homem é divorciado e mora na casa com os três filhos.