Menina de 13 anos é encontrada bêbada, com traumas de acidente e estupro

Adolescente foi encontrada ferida e estuprada / Ilustração/ TopMídia/ Istagram

Adolescente de 13 anos foi encontrada bêbada, com traumas de acidente e sinais de estupro em Nova Alvorada do Sul. O caso foi registrado pela Polícia após a menor dar entrada no hospital da cidade nessa terça-feira (10).

Conforme o TopMídiaNews, a polícia foi acionada até a unidade para registro de ocorrência da menor que estava com lesões causadas por acidente.