Menina de 14 anos é esfaqueada em Anastácio após discussão por caixa de som

Menina permanece internada

Uma menina de 14 anos foi socorrida após ser esfaqueada no bairro Bem-te-vi, em Anastácio, na madrugada de quarta-feira,4. A equipe da PM foi chamada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para auxiliar o Corpo de Bombeiros em um caso de esfaqueamento.

No local, os bombeiros prestavam os primeiros socorros. A adolescente foi transportada para o Pronto Socorro de Aquidauana, onde foi constatado um corte profundo de aproximadamente 10 cm em seu corpo. Ela estava acompanhada de sua irmã, que informou que a vítima havia chegado em casa ensanguentada e relatou que o ferimento foi resultado de uma briga com uma vizinha.

Durante a discussão sobre uma caixa de som, um indivíduo identificado, de 31 anos, teria atacado ela com uma faca. A polícia fez rondas nas imediações e encontrou o suspeito, que negou a participação na agressão. No entanto, seus pés estavam sujos de sangue, corroborando a versão de que ele estava envolvido no incidente.

Ele foi detido e levado para a delegacia local. A vítima permaneceu no hospital para tratamento adicional e foi orientada a registrar formalmente o ocorrido na delegacia.