Menina de 6 anos é sequestrada, amarrada e morta em matagal

Adilson Domingos

Menina de 6 anos foi assassinada na madrugada deste sábado (25) após ser sequestrada em Douradina.

O autor, um rapaz de 18 anos, foi preso e confessou o crime.

Conforme o site Campo Grande News, o delegado Matheus Rocha disse que no início da madrugada familiares da menina registraram a ocorrência de desaparecimento e um furto de motocicleta, com a indicação de um possível autor.

Durante diligências, os policiais encontraram o suspeito que entrou em contradição e acabou confessando que teria sequestrado a menina e a deixado amarrada, ainda com vida, em uma região de mata fechada.

Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram a menina sem vida e com as mãos amarradas.

A suspeita é que a menina tenha sido estuprada e em seguida asfixiada. “Existe a hipótese de que o autor tenha cometido crime sexual, devido aos indícios preliminares da perícia no local. Estamos aguardando os exames periciais para saber como o fato aconteceu”, resumiu o delegado. O caso segue em investigação.