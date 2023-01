Menina de 7 anos é sequestrada, estuprada e agredida em MS

Polícia procura agressor

Menina de 7 anos foi sequestrada, estuprada e espancada brutalmente na cidade de Douradina. O crime ocorreu dia 31 de dezembro, data em que foi raptada, mas o crime só foi divulgado agora pela Polícia Civil.

Conforme o Midiamax, a Polícia Civil investiga caso de estupro de vulnerável contra a criança. O crime ocorreu na virada do ano, data em que a criança desapareceu. Ela só foi vista no dia seguinte, com sinais de estupro de agressão.

A menina teria ido com os pais até Douradina, onde a família passaria a virada do ano. No entanto, em determinado momento a criança foi deixada sozinha no banco de trás do carro, que estava estacionado.

Isso, porque o pai teria saído para procurar uma pessoa e, como demorou, a mãe deixou a criança e foi atrás do marido. Porém, quando o casal voltou já não encontrou mais a menina.

Ainda conforme o site Midiamax, a família buscou a criança pela cidade, mas não a encontrou. Só no dia 1º de janeiro a menina apareceu pedindo socorro a populares.

Também consta nas informações da polícia que a menina estava nua, bastante machucada e com ferimentos no rosto. Ainda foram identificadas marcas de sangue na vítima.

Assim, os populares acolheram a criança e acionaram a Polícia Militar. Com exames médicos foi confirmado o estupro de vulnerável, bem como agressões a socos e pancadas.

A vítima foi internada e a polícia investiga o crime. O delegado Eliel Raimundo Alves pediu para a população que denuncie informações que possam levar até o autor.