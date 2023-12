Menina de dois anos morre afogado em lagoa na fronteira

Reprodução Ultima Hora PY

Belén Paraná Rojas, dois anos, morreu afogada na tarde de segunda-feira, 25, em uma lagoa na zona rural da Colônia Puendy, perto de Capitán Bado no Paraguai, divisa com Coronel Sapucaia no Mato Grosso do Sul.

Conforme o Última Hora, a lagoa fica perto da casa onde ela morava e os parentes faziam uma recreação no local. Após um descuido, a pequena correu e caiu na água.

Ainda segundo o site, quando o pai foi atrás a filha já estava sem sinais vitais. Ele tentou reanimar a vítima, mas ela não reagia aos estímulos.

O caso foi levado para o Posto Policial 23 da Colônia Puendy. Ainda segundo o site, as autoridades determinaram que o corpo da criança fosse levado a uma unidade de saúde local, onde uma médica constatou asfixia por imersão na água.

Após os procedimentos, o corpo foi entregue ao pai.