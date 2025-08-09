Menina denuncia tio por estupro na Capital

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Uma criança de 10 anos denunciou o tio, um homem de 53 anos, por estupro. O crime teria acontecido no dia 1º de agosto, mas foi registrado na madrugada deste sábado (9), em Campo Grande.

Segundo a polícia, a criança revelou que o tio teria passado as mãos em suas partes íntimas e que ainda teria tentado o ato sexual. O abuso só parou após a criança chorar, segundo o Midiamax.

Com medo, a menina não contou sobre o estupro para a mãe no dia do ocorrido e só conseguiu revelar o que passou durante uma conversa na noite de sexta-feira (8).

Ao saber o que teria acontecido com a filha, a mãe procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar a ocorrência nesta madrugada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil que deve ouvir o suspeito e já solicitou exames médicos à vítima.

