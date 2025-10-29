Menina é baleada pelo pai durante tentativa de feminicídio em MS

Pai foi preso em flagrante após atirar contra ex-companheira e atingir filha
Homem foi preso em flagrante / PCMS
Na madrugada desta quarta-feira (29), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas prendeu em flagrante um homem de 42 anos por tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo, após ele balear a própria filha durante uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito atirou contra sua ex-companheira em frente a uma conveniência. Embora a mãe não tenha sido atingida, a filha do casal, de apenas 7 anos, sofreu um ferimento acima do joelho direito causado por um dos disparos.
O homem foi localizado pela manhã e, ao tentar fugir de motocicleta, colidiu com uma viatura descaracterizada da DAM, sendo preso imediatamente. Durante a operação, foram apreendidas três munições, sendo duas de calibre .38 e uma 9mm.
