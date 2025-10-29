Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 00:45

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Menina é baleada pelo pai durante tentativa de feminicídio em MS

Pai foi preso em flagrante após atirar contra ex-companheira e atingir filha

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 21:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem foi preso em flagrante / PCMS

Na madrugada desta quarta-feira (29), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas prendeu em flagrante um homem de 42 anos por tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo, após ele balear a própria filha durante uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito atirou contra sua ex-companheira em frente a uma conveniência. Embora a mãe não tenha sido atingida, a filha do casal, de apenas 7 anos, sofreu um ferimento acima do joelho direito causado por um dos disparos.

O homem foi localizado pela manhã e, ao tentar fugir de motocicleta, colidiu com uma viatura descaracterizada da DAM, sendo preso imediatamente. Durante a operação, foram apreendidas três munições, sendo duas de calibre .38 e uma 9mm.

Captura de tela 2025 10 29 175643

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Motorista é preso com 318 kg de maconha na BR-262

Polícia

Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Polícia

Operação combate furto de energia e leva seis pessoas à delegacia na Capital

Ação ocorreu em imóveis e identificou fraudes em medidores

Polícia

Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Publicidade

Polícia

Caminhão com fardos de feno escondia 2,3 toneladas na BR-267

ÚLTIMAS

Saúde

Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados

Saúde

Profissionais de saúde terão qualificação sobre emergências em imunização

Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo