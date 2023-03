Menina sofre queimaduras graves ao tentar cozinhar macarrão

Delegacia de Dourados / Dourados News

Uma criança de 8 anos foi socorrida após sofrer queimaduras graves durante o preparo de um macarrão, na segunda-feira (20). A menina se queimou com água quente enquanto tentava cozinhar, na Rua Cabral, na Vila Icassati, em Dourados.

Na casa estava a irmã mais velha, de 10 anos, enquanto a mãe estava trabalhando. Ao ouvir os gritos e ver a menina na frente da casa, vizinhos acionaram o Conselho Tutelar, conforme o site Dourados News.



A menina contou que cozinhava para a irmã e ela, quando derramou água quente no corpo. A equipe descobriu que a avó das meninas mora perto da casa, entretanto, a mulher teria se recusado a acompanhar a criança na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Depois de muita insistência, ela concordou em ir até a unidade, para ficar responsável pela neta enquanto a criança era atendida. A mãe, de 35 anos, sai às 3h30 para trabalhar e retorna 16h30, e quando soube foi até o local.

A mulher alegou na delegacia que não tem a quem recorrer para ficar com as filhas durante o trabalho, pois precisa pagar as contas. A menina está internada em observação.