Menino de 10 anos é atropelado e médicos descobrem estupro em Campo Grande

A criança estava com laceração na região íntima e com sangramento / Silas Lima/TopMídiaNews

A polícia investiga um caso de abuso sexual contra um menino de 10 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme informações do site TopMídiaNews, a descoberta aconteceu após a criança passar por atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, depois de ser atropelada por uma motocicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade após ser atropelada por uma motocicleta.

A equipe médica acionou a polícia ao atender a criança, pois, durante exame preliminar, constatou lesões na região anal compatíveis com abuso sexual.

A médica informou que as lesões não eram compatíveis com o referido acidente e sim com fortes indícios de abuso sexual.

Diante dos indícios de abuso sexual e do laudo médico, os pais do menor foram levados para prestar depoimento.

A vítima permanece hospitalizada aguardando transferência para o hospital Santa Casa para procedimentos médicos.

O caso segue sendo investigado.