Menino de 7 anos apanha de inspetor de escola e mãe procura polícia em Ribas

Angélica Ribeiro Cordeiro, 34 anos, moradora da cidade de Ribas do Rio Pardo, registrou um boletim de ocorrência dizendo que o filho foi agredido na Escola Municipal Alcindo Vicente Ferreira.

A mãe contou que o menino estava no intervalo acompanhado de outros colegas, quando pegou uma pedra para derrubar a semente de uma árvore.

“Ele disse que estava brincando e todos os alunos estavam no pátio. Ele foi jogar a pedra na árvore para derrubar a semente. A pedra acertou a cabeça do inspetor, que veio correndo e perguntou. Ele sacudiu meu filho pelos braços e deu tapa no rosto dele. As crianças presentes chamaram o outro inspetor, que avisou a professora e avisou a diretora da escola”, relembra a mãe.

A faxineira disse que chegou para pegar o filho e foi comunicada do ocorrido.

“A diretora estava me esperando e contou o que tinha ocorrido. Ela disse que chamou o inspetor para uma reunião, registrou em ata e acionou a Secretaria de Educação. Ele está na escola trabalhando normalmente. Agora meu filho sente medo dele e foi orientado pela própria professora a ficar longe dele”, diz a mãe.

Angélica procurou a polícia, registrou o caso e também acionou o Conselho Tutelar da cidade.

“Ele deve ser ouvido nos próximos dias, eu acredito”, diz a mãe.