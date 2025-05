Jovem de Aquidauana apreendida fazia parte de quadrilha de crimes virtuais

Polícia possui prints das conversas criminosas dos integrantes da quadrilha que atacava crianças e adolescentes virtualmente em 12 estados / (Foto Divulgação)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, deflagrou a Operação Mão de Ferro 2, voltada ao combate de crimes cibernéticos de extrema gravidade, praticados contra crianças e adolescentes.

A ofensiva foi nacional ação e articulada com o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab/Diopi/Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Nesta terça-feira (27), a Operação Mão de Ferro 2 cumpriu mandados de busca e apreensão em Aquidauana e Anastácio.

Atuaram em conjunto, as equipes da Polícia Civil de dos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

O trabalho envolve ramificações da quadrilha nos municípios de Manaus e Urucará (AM); Mairi (BA); Fortaleza e Itaitinga (CE); Serra (ES); Sete Lagoas e Caeté (MG); Sinop e Rondonópolis (MT); Aquidauana e Anastácio (MS); Marabá, Barcarena, Canaã dos Carajás e Ananindeua (PA); Oeiras (PI); Lajeado (RS); São Domingos (SE); São Paulo, Guarulhos, Porto Feliz, Itu, Santa Isabel e Altair (SP).

Crianças e adolescentes utilizam o computador perigosamente e criminosos praticam crimes digitais, mas a Polícia está atenta e conseguiu desativar mais uma quadrilha (Foto Divulgação)

São 22 mandados judiciais, que incluem ordens de busca e apreensão, prisão temporária e internação de adolescentes em conflito com a lei. Em Aquidauana e Anastácio, houve a apreensão de um aparelho telefônico celular e de um notebook, ambos utilizados na prática dos delitos investigados.

As investigações revelaram a existência de uma rede estruturada de indivíduos envolvidos em práticas criminosas como induzimento, instigação ou auxílio à automutilação e ao suicídio; perseguição (stalking); ameaças; produção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes; apologia ao nazismo; e invasão de sistemas informatizados, inclusive com acesso indevido a bases de dados públicas.

Esses delitos eram, em sua maioria, cometidos por meio de plataformas digitais como WhatsApp, Telegram e Discord, onde os investigados disseminavam conteúdos de extrema violência, incentivavam comportamentos autodestrutivos, praticavam coação psicológica, ameaçavam vítimas e promoviam sua exposição pública — especialmente adolescentes — provocando-lhes profundos danos emocionais e psicológicos.

O nome da operação — Mão de Ferro — simboliza a atuação firme, rigorosa e integrada do Estado brasileiro no enfrentamento dos crimes de elevada gravidade praticados no ambiente digital, sobretudo aqueles que vitimam crianças e adolescentes.

Representa a força da lei e do sistema de segurança pública na repressão à exploração digital, à violência psicológica e à disseminação de discursos de ódio e estímulo à autodestruição.