Adolescente é flagrado com moto com sinal identificador adulterado

Ontem, 14, por volta das 23h, a guarnição da Força Tática apreendeu um menor conduzindo motocicleta, durante rondas e policiamento ostensivo.

Durante rondas, nas proximidades do residencial Vila Angélica 2 em Jardim, a guarnição de serviço avistou uma motocicleta se deslocando em atitude suspeita, com as luzes apagadas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor empreendeu fuga, em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros e infringindo vários artigos da Lei de Trânsito, desrespeitando as ordens de parada emitidas pelos policiais militares.

Após ser alcançado e abordado, foi constatado que o autor era menor de idade e que a motocicleta estava em péssimas condições de uso, com itens obrigatórios defeituosos, sinal identificador adulterado e com a documentação em atraso.

Diante dos fatos, o menor de 17 anos, foi apreendido e juntamente com a motocicleta, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.