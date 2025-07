Mensagem do Comando do Corpo de Bombeiros de Aquidauana em 2 de julho

Dia 2 de Julho, Dia Nacional do Corpo de Bombeiros / (Foto: O Pantaneiro)

O Comandante, primeiramente, rebuscar a história do surgimento oficial da atividade profissional de quem apaga incêndios. “Foi em 2 de julho de 1856 que Dom Pedro II assinou o decreto que criava o Serviço de Extinção de Incêndios no Brasil”.

Atendendo a uma solicitação do Jornal O Pantaneiro, o comandante do 2° Sub-Grupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Capitão Saldanha, gravou vídeo com a mensagem alusiva a data comemorativa do Dia Nacional do Corpo de Bombeiros: 2 de julho.

Aquidauana tem o 2º Su-Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (Foto: O Pantaneiro)

Antes disso, o trabalho era feito através do apoio da população com latas, tinha que ter sorte de ter água em abundância na região e contar com o apoio da população. Após a criação desse serviço, criou-se um grupo especializado em combater incêndios.

“Por isso que comemoramos esse dia como Dia Nacional do Bombeiro. Muitas unidades do Corpo de Bombeiros nasceram dentro das corporações das polícias militares. No entanto, foram conquistando sua independência no decorrer dos anos.

Contato emergencial por telefone com o Corpo de Bombeiros Militar (Foto: O Pantaneiro)

É o caso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que nasceu em 1970 dentro da Polícia Militar e hoje é uma corporação independente, sendo que já com 55 anos de existência. “Hoje, em nossa região, temos o Corpo de Bombeiros Militar presente com unidades em Aquidauana, Anastácio e Miranda”, finaliza o Capitão ao parabenizar os integrantes pelo dia hoje.

Nota da Redação

O Jornal O Pantaneiro, impresso e online, apresenta a esta gloriosa instituição militar sul-mato-grossense, em especial as unidades de Aquidauana e região, sublime congratulação pela passagem do Dia 2 de Julho, Dia Nacional do Corpo de Bombeiros.

À cada um de seus valorosos integrantes, nosso reconhecimento de valor e parabéns pela eficiente atuação nas atividades de proteção e salvamentos de toda forma de vida em necessidade.





