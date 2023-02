Supermercado tem prejuízo de R$ 700 com furto

Mercado no Centro de Bonito foi alvo de furto / Google Street View

Um supermercado localizado na rua Coronel Pilad Rebua, no Centro de Bonito, teve prejuízo de R$700 após furto na noite dessa terça-feira (21).

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do supermercado foi até a Delegacia onde registrou ocorrência. Segundo ele, por volta das 20h30 o local foi invadido por um bandido que se apossou da escrivaninha onde havia o dinheiro na gaveta.

O bandido teria entrado pela lateral do mercado e foi até a frente onde existe uma espécie de escritório onde estava o dinheiro. No local existem câmeras de filmagens que flagraram a ação do suspeito.

O proprietário informou ainda que o vigilante fica na frente do estabelecimento e não teria visto o ladrão, que entrou pela lateral.

O boletim de ocorrência foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Bonito.