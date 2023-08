Mesmo com medida protetiva, mulher volta a apanhar ao reatar namoro em MS

Uma mulher, de 36 anos, voltou a apanhar do companheiro ao reatar namoro. Desta vez, ela foi agredida durante a noite de segunda-feira, 21, dentro de casa no bairro Bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, a vítima possui medida protetiva vigente contra o autor, porém, voltou a morar com ele.

Na noite de ontem, ela foi agredida com tapas na cabeça, resultando em vermelhidão na orelha. Em seguida, solicitou que o homem deixasse a residência, mas ele negou.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, sendo que o homem fugiu do local com a aproximação da viatura. O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Nova Andradina