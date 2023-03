"Mestre dos Magos": Trio é preso por organização criminosa e tráfico

Equipe da Polícia Civil de Ladário / (Foto: Divulgação)

Equipes da Polícia Civil encerraram nesta sexta-feira (24) uma nova fase da operação “Mestre dos Magos”, em Ladário. Uma dupla de 25 e 34 anos foram presos preventivamente por suspeita de integrar uma facção criminosa que atuava na cidade e em Corumbá.

O SIG (Seção de Investigações Gerais) investigava o grupo, que agia de forma coordenada e com distribuição de tarefas. Os indivíduos presos na segunda fase da operação desempenhavam as mais variadas funções, como o recrutamento de novos integrantes, comercialização de entorpecentes e a punição de indivíduos que descumprissem os códigos de conduta da organização criminosa, possuindo o cargo de “Disciplinas” da região de Corumbá e Ladário.

Até o momento seis pessoas foram presas preventivamente, tendo sido cumpridos seis mandados de busca domiciliar. Durante o cumprimento de mandado de busca em um dos endereços, um homem de 27 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Foram apreendidas várias trouxinhas de cocaína e um revólver. O suspeito foi autuado em flagrante e ficará à disposição da Justiça.

Operação

O nome da operação é uma alusão a um dos integrantes presos da organização criminosa, que considerava estar imune e fora do alcance do aparato policial, que agia com extrema frieza em relação às vítimas. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes e a existência de outras vítimas.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementando o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.