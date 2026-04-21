Mistério de mais de uma década pode estar perto do fim em Aquidauana: ossada humana e moto enterrada

Um caso que há mais de 10 anos intriga moradores de Aquidauana voltou à tona de forma impactante na manhã desta terça-feira (21). A descoberta de uma ossada, aparentemente humana, e de uma motocicleta parcialmente enterrada em uma propriedade rural na região do Taboco reacende as investigações sobre o desaparecimento de um casal ocorrido em 2014 — um dos episódios mais enigmáticos da história recente do município.

Segundo a Polícia Civil, os restos mortais foram localizados a cerca de 20 quilômetros da área urbana, nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. O que mais chama atenção é que, junto à ossada, foi encontrada uma motocicleta com características semelhantes à Honda CG 125 Fan preta, ano 2008 — veículo utilizado por Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior e Amanda Cristina Galhardo Martins no dia em que desapareceram, em 24 de janeiro de 2014.

O sumiço do casal, à época, mobilizou intensas buscas e deu origem ao Inquérito Policial nº 29/2014. No entanto, apesar das diligências realizadas ao longo dos anos, nenhum vestígio concreto havia sido encontrado — até agora.

As investigações apontavam, desde então, para a possível autoria de Antonio da Silva, que trabalhava na Fazenda Nossa Senhora Aparecida na época dos fatos. Ele teria assassinado o casal e ocultado os corpos na própria propriedade rural. A nova descoberta ganha ainda mais peso por ter ocorrido justamente na área onde o suspeito exercia suas atividades, o que pode reforçar a linha investigativa já existente.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Em análise preliminar, foi constatada a compatibilidade entre a motocicleta encontrada e a descrita no boletim de ocorrência do desaparecimento.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exames laboratoriais detalhados. A identificação dependerá, principalmente, de testes genéticos que serão comparados com material de familiares das possíveis vítimas. Até o momento, não é possível afirmar se os ossos pertencem a uma ou mais pessoas — uma resposta que só virá com o avanço das perícias.

A descoberta provoca comoção e traz à tona lembranças de um caso que, por anos, permaneceu sem respostas, alimentando dúvidas e angústias. Agora, a esperança é de que a ciência e o aprofundamento das investigações consigam finalmente esclarecer o destino do casal desaparecido e dar um desfecho a uma história marcada por silêncio e dor.

O caso segue em investigação

Desdobramento judicial reforçado

O caso já possui desdobramento na Justiça. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio contra o suspeito, que responde ao processo em liberdade. À época da denúncia, a acusação foi construída mesmo sem a localização dos corpos, com base em elementos investigativos reunidos ao longo do inquérito.

Agora, com a possível localização dos restos mortais e da motocicleta, a tendência é de que a tese do Ministério Público seja significativamente fortalecida, agregando novos elementos materiais à acusação. A confirmação da identidade das vítimas e a consolidação das provas periciais podem representar um ponto decisivo para o andamento do processo e, finalmente, para o esclarecimento completo de um crime que marcou Aquidauana.