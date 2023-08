Morador acorda com barulho de madrugada e encontra homem morto e ensanguentado no quintal

Na madrugada deste domingo (27), Luis Henrique Rodrigues, de 30 anos, foi assassinado após uma briga na frente de uma tabacaria no Aero Rancho, em Campo Grande. Ele tentou se abrigar em uma casa no bairro, onde acabou morrendo.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, o morador na Rua Guaruva, acordou na madrugada após ouvir barulhos no terreno. Então, encontrou Luis já caído no quintal, completamente ensanguentado, e acionou a polícia.

Equipes da Polícia Militar, também Polícia Civil e Perícia foram ao local. O morador ainda contou que não tem o costume de trancar o portão, por isso a vítima teria conseguido entrar.

Ainda segundo os policiais, testemunhas relataram que Luis estava em uma tabacaria, onde se envolveu em uma confusão. Na frente do estabelecimento, ele foi violentamente agredido e ferido com golpes de garrafas quebradas.

Um dos golpes teria atingido o peito da vítima e outro o pescoço. O registro policial detalha que havia muito sangue cobrindo o corpo da vítima.

Autores identificados

Um amigo de Luis contou que procurava pela vítima no bairro, junto com outras testemunhas, quando o grupo de agressores passou por eles e disse “Desce lá, acabamos de matar seu amigo”.

A princípio, esse grupo seria liderado por uma pessoa trans. O caso é tratado como homicídio simples e está em investigação.