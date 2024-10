Morador cai em golpe de estelionato e perde mais de R$27 mil em Aquidauana

O Pantaneiro

Um morador do bairro Alto, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia, na terça-feira, 29, para registrar um boletim de ocorrência após cair em um golpe de estelionato que resultou em um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 27 mil.

A vítima, um homem de 64 anos, relatou ter recebido mensagens e ligações de um contato supostamente identificado como Banco Bradesco, informando que sua conta bancária teria sido invadida.

O golpe começou quando o suspeito, fingindo ser um atendente do suporte digital do banco, entrou em contato pelo WhatsApp.

Na tentativa de convencer a vítima, o golpista alegou que havia uma tentativa de fraude em sua conta e que, para evitar maiores prejuízos, seria necessário o bloqueio imediato.

Confiando nas instruções, o morador forneceu seus dados pessoais, acessou links enviados pelo contato e compartilhou códigos de acesso, além de ter permitido o acesso remoto ao seu aplicativo bancário. Durante o processo, também foram feitas chamadas de vídeo para passar maior credibilidade à ação criminosa.

Após a invasão, o golpista começou a realizar transações nos bancos da vítima. No Banco Santander, foi utilizado o limite de crédito para realizar pagamentos, totalizando um prejuízo de pouco mais de R$ 25 mil. No aplicativo do banco digital PicPay, foram feitas duas transferências PIX de R$ 1.000,00 cada, somando R$ 2.000,00 subtraídos da conta da vítima.

Além desses acessos, os criminosos tentaram invadir contas em outras instituições financeiras, incluindo Sicredi e Banco N.U., porém, sem sucesso.

Após perceber que se tratava de um golpe, o morador de Aquidauana procurou as agências bancárias locais e conseguiu bloquear as contas e os cartões de crédito e débito.

As autoridades estão investigando o caso, e a vítima se comprometeu a apresentar comprovantes e extratos das transações para auxiliar nas investigações.