Morador da Vila Bancária cai em golpe de empréstimo consignado via WhatsApp

O Pantaneiro

Um morador de 56 anos da Vila Bancária em Aquidauana foi vítima de um golpe de empréstimo consignado no valor de R$14.000,00, de acordo com seu relato à polícia. A vítima recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número desconhecido, oferecendo uma portabilidade para o banco Bradesco com redução na prestação do empréstimo consignado que já possuía com o banco BMG.



O morador seguiu as instruções do autor da mensagem, acreditando que estava realizando apenas uma simulação. No entanto, acabou contratando dois empréstimos em sua conta no banco Bradesco, nos valores de R$30.000,00 e R$58.847,89, respectivamente. Após a contratação dos empréstimos, o autor do golpe ainda induziu a vítima a efetuar quatro pagamentos via código de barras fornecido pelo WhatsApp.

Foram enviados quatro boletos, R$14.992,11 na primeira, R$14.997,52 na segunda, R$14.993,11 na terceira e R$14.996,25 na quarta. A vítima efetuou um PIX no valor de R$14.999,21. Somente após a transação, a vítima percebeu que havia caído em um golpe.



O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, e as autoridades estão investigando o caso.