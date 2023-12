Morador da Vila Pinheiro é esfaqueado após discussão com dupla

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Um morador da Vila Pinheiro foi esfaqueado na noite de quinta-feira, 21, após uma discussão, em Aquidauana. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar pouco depois do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, uma dupla teria discutido com a vítima e o feriu com uma faca, fugindo em seguida. Um vizinho notou que o rapaz estava caído no chão, com o ferimento e desfalecido. Ele socorreu o morador com a caminhonete da vítima até o hospital da cidade. Ele deve passar por cirurgia.

Com a identificação dos acusados, a Força Tática da PM realizava a fiscalização da cidade, quando localizou os suspeitos. Um deles estava com mandado de prisão em aberto.

Ambos foram levados para a delegacia, apesar de não ser revelado o que teria causado o desentendimento. O caso será investigado.