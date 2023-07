Morador de Anastácio cai em golpe de link falso e perde R$ 4,8 mil

Vítima caiu em golpe on-line / Foto: Ilustrativa

Um homem de 50 anos, morador do Centro de Anastácio, procurou a delegacia na quarta-feira, 26, após cair em um golpe de link falso e ter a conta bancária invadida por criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu no e-mail informando sobre a pontuação no aplicativo Livelo, uma plataforma que concede pontos e descontos no varejo. Entretanto, o link era falso e direcionava a vítima para um link que solicitava os dados bancários.

Ao clicar na aba para resgatar a pontuação, a conta foi invadida e ele teve R$ 4,850 transferido da conta por Pix. Ao perceber que se tratava de golpe, ele acionou o gerente da conta bancária e contestou a transação, sendo orientada a registrar ocorrência objetivando o ressarcimento dos valores.

O crime foi registrado na Delegacia de Anastácio por estelionato.