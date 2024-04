Morador de Aquidauana cai em golpe de empréstimo via WhatsApp

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um homem de 43 anos, morador de Aquidauana, procurou a delegacia nesta quarta-feira, 24, após cair no golpe do falso empréstimo por WhatsApp. A vítima forneceu documentos pessoais para os criminosos.



Segundo o morador, ele recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número que supostamente pertenceria ao Banco BV, oferecendo um empréstimo para ele. Em seguida, enviou foto de seus documentos para o número indicado e foi solicitado que enviasse o valor de R$ 250. Posteriormente, o número continuou conversando com ele e pediu mais um valor de R$ 1.007,99.

O homem apresentou os comprovantes das transações bancárias e uma cópia do suposto contrato, que ele acredita ser falso. Ele se comprometeu a fornecer os prints das conversas via WhatsApp posteriormente.

A Polícia Civil está investiga o caso.