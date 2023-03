Morador de Aquidauana cai em golpe do boleto e perde R$ 3 mil

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Homem de 37 anos, morador de Aquidauana, caiu no golpe do boleto bancário e perdeu R$ 3 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou que o vencimento do financiamento de seu veículo vence todo dia 23 e neste mês recebeu um informativo dizendo que se pagasse antecipado teria desconto.

A vítima entrou em um site supostamente do banco financiador e afirma que retirou a segunda via do boleto efetuando o pagamento no valor de R$ 3.001,00 obtendo desconto de R$100,00 na parcela.

Porém, um dia depois ele recebeu uma cobrança do Banco Safra em relação à parcela do seu veículo que havia vencido desde o do dia 21 de março. Ele disse que já havia sido pago e enviou o boleto e o comprovante de pagamento, onde foi informado pelo banco que se tratava de documento falso e que ele havia caído em um golpe.

A vítima foi até a Delegacia de Polícia de Aquidauana e registrou a ocorrência.