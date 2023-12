Morador de Aquidauana morre após ser atropelado por caminhonete

Claudemir morreu após o acidente / Facebook

Claudemir Escobar de Arruda, de 42 anos, morreu nessa terça-feira, 26, após ter sido atropelado por uma caminhonete na Rua Antônio Campelo, esquina com a Rua Alberto Chebel. O acidente ocorreu na última sexta-feira 23, em Aquidauana e ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Claudemir trabalhava em uma pizzaria na cidade de voltava para casa de bicicleta, quando foi atropelado pela caminhonete.

As primeiras informações diziam que o condutor da caminhonete não havia prestado socorro, mas o boletim de ocorrência indica que o condutor de 33 anos, permaneceu no local e acionou o Corpo de Bombeiros.

Policiais também viram o acidente e informaram que o jovem caiu no chão desacordado com o impacto da batida. A ocorrência diz ainda que o condutor não apresentava sinais de embriaguez e que não foi feito o termo de constatação, apesar dele ter dito que havia consumido bebida alcoólica na data anterior ao acidente, ou seja, dia 22.

" Cabe ressaltar, que o condutor do veículo GM/Silverado, apesar de relatar que fez uso de bebida alcoólica, na data de ontem, e no interior do referido veículo possuir uma lata de cerveja, não foi possível realizar o teste de etilômetro, uma vez que o batalhão não possui o aparelho aferido. Que a equipe, também, não confeccionou o termo de constatação de embriaguez, pois apresenta sinais característicos de embriagues, aparentava estar sóbrio", diz trecho do boletim de ocorrência.

Claudemir foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, por conta da gravidade dos ferimentos, onde ficou internado. Porém, não resistiu aos ferimentos graves e morreu ontem.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte do rapaz, que era muito carismático e querido. Ele faria aniversário em 29 de janeiro.

A Polícia Civil investiga o caso.

