Morador de Aquidauana perde quase R$ 51 mil em golpe

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Um homem de 59 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana após perder R$ 51 mil em golpe de transferência bancária, no dia 17 de maio.

A vítima informou que foi contatado por uma pessoa que se passou por sua advogada, utilizando um número com DDD 31. Durante a conversa, a pessoa afirmou que o processo judicial do homem havia sido julgado e deferido, mas que para receber o valor devido, seria necessário pagar diversas taxas.

Inicialmente, foi solicitado o valor de R$ 3.429,50. No decorrer das negociações, foram solicitadas outras quantias: R$ 8.998,75, R$ 8.000,00 e R$ 12.297,00, todas transferidas para a conta corrente.

Posteriormente, o golpista solicitou mais R$ 9 mil, transferidos para outra conta corrente. Por fim, a vítima realizou um pix de R$ 17.248,50 para uma terceira conta.

Somente após realizar esta última transferência, o homem percebeu que havia sido vítima de um golpe. Ele entrou em contato com sua verdadeira advogada e descobriu a fraude. No ato da denúncia, o comunicante apresentou comprovantes das transferências realizadas e cópias das conversas mantidas via aplicativo WhatsApp.