Morador de Ivinhema é preso por ameaçar a ex no Paraná

Homem passará por audiência de custódia / Divulgação

Policiais civis da Seção de Investigações Gerais das Delegacias de Ivinhema e de Barracão, no Paraná, prenderam um homem de 34 anos suspeito de descumprir medida protetiva de urgência.

O homem, que mora atualmente em Ivinhema, foi casado com uma mulher que mora na cidade de Barracão/PR e por não aceitar o fim do relacionamento passou a enviar mensagens ameaçando e perseguindo a ex esposa.

A vítima procurou a Delegacia do Estado do Paraná e requereu medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário paranaense, porém mesmo assim o investigado continuou as investidas criminosas descumprindo as medidas protetivas anteriormente deferidas.

A Polícia Civil do Paraná representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário.

De posse do mandado de prisão preventiva, agentes da Polícia Civil do Paraná identificaram localizaram o suspeito e, com o apoio da SIG de Ivinhema, realizaram sua captura.

O suspeito agora passará por audiência de custódia e será encaminhado ao presídio de Ivinhema.