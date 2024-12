Morador de rua é encontrado morto em posto de gasolina de MS

Polícia Militar foi acionada / Foto: reprodução, Osvaldo Duarte)

Na manhã desta terça-feira (31), Marcos Antônio Pereira, de 45 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de um posto de combustíveis em Dourados. A Polícia Militar foi acionada e investiga as circunstâncias do ocorrido.

O estabelecimento está localizado na esquina da avenida Marcelino Pires com a avenida Coronel Ponciano, região de grande movimento que conecta a cidade à BR-163.

De acordo com informações do Jornal Midiamax, Marcos seria morador de rua e possivelmente esteve envolvido em uma briga horas antes de ser encontrado. A Polícia Civil também acompanhará o caso para esclarecer os fatos.