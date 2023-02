Morador liga para a polícia após achar bicicleta em matagal

Ilustrativa

Moradores do Bairro Arara Azul, ligaram para a polícia após acharem uma bicicleta sem as rodas em um matagal, o caso aconteceu na noite deste domingo (19).

Assim que os militares chegaram no local observaram que mais adentro da mata havia duas cadeiras de fios que também estavam jogadas, a bicicleta era azul do modelo Poti da marca caloi e as cadeiras era uma verde e azul.

Os policiais recolheram os objetos e levaram para a Primeira Delegacia de Aquidauana e o caso foi registrado como achado de coisas, na unidade policial descobriram que a bicicleta estava relacionada com uma boletim de ocorrência de furto.

