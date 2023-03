Moradora de Anastácio cai no golpe do falso empréstimo

Ilustrativa

Uma senhora de 57 anos, moradora do Bairro Cristo Rei, em Anastácio, caiu no golpe do falso empréstimo.

A mulher procurou a delegacia contanto que achou a empresa através do facebook, a suposta atendente disse que iria liberar o empréstimo assim que a idosa depositasse alguns valores.

A atendente foi pedindo várias taxas, a mulher acabou fazendo várias transações bancárias que somam o valor de R $2500.

A Polícia Civil foi comunicada do golpe e irá investigar o crime