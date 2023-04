Moradora de Anastácio encontra jiboia de quase 1,5 metro na varanda

Animal foi devolvido na natureza / (Foto: Divulgação)

Uma moradora, de 32 anos, do bairro Altos da Cidade, em Anastácio, levou um susto ao encontrar uma jiboia de quase 1,5 metro no quintal da residência, na tarde de terça-feira, 18. Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana foi acionada.

Com uso de um gancho, os policiais efetuaram a captura do animal e o colocaram em uma caixa de contenção. A jiboia não apresentava ferimento e foi solta em seguida no seu habitat, em uma área de floresta distante da área urbana.