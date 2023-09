Moradora de Nova Andradina morre após acidente de moto no Paraná

Vítima morreu após o acidente / Divulgação

Uma mulher de 29 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta com o marido, de 28, em uma rodovia no Paraná. O casal é morador de Nova Andradina.

Segundo o Midiamax, o acidente aconteceu por volta das 16h no km 08 na rodovia PR-182, em Diamante do Norte. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada.

O motorista da carreta, de 37 anos, contou que seguia sentido Diamante do Norte à Rosana quando o acidente aconteceu. Consta no boletim de ocorrência, que a motocicleta trafegava no sentido contrário quando invadiu a pista e entrou em conflito a carreta.

A vítima foi identificada apenas como Deyse.O marido foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aéreo até a Santa Casa de Maringá.

Segundo o site Nova Fogo, Deyse era funcionária de um frigorífico em Nova Andradina.